شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات غير مسبوقة.. ولاد رزق 3 يقترب من 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف، حيث حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وحقق رقما قياسياً جديدا متخطياً 247 مليون جنيه، حيث مازال يعرض في السينمات ويحقق إيرادات غير مسبوقة .

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.