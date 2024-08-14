مسار إجبارى يفتتح حفله فى التجمع الخامس بأغنية صياد

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القاهرة - سامية سيد - افتتح فريق مسار إجبارى حفله الغنائى المقام حاليا فى التجمع الخامس بأغنية صياد، وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

كما يحيى فريق مسار إجباري حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، يوم الجمعة القادم 16 أغسطس، والتي ستكون ضمن أكبر الحفلات في المهرجان لمشاركتهم الحفل مع النجمة سعاد ماسي والنجم حمزة نمرة.

ويعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز الأغاني التي تلقي صدى كبيرا بين جماهير الفريق هم أغنية "نهايات الحكاوى" و"صباحك" وأغنية "ريتك معايا"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسس فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية، كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.



مسار إجبارى يفتتحون حفلهم فى التجمع الخامس بأغنية صياد



مسار إجبارى يفتتحون حفلهم فى التجمع الخامس بأغنية صياد