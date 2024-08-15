"تلقيحة لمرضى الشغلانة".. شيماء سيف توجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة لبعض الأشخاص الذين وصفتهم بـ "مرضى الشغلانة".

واستعانت شيماء سيف، بأغنية "أنا بابا" للمطربة بوسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تلقيحة صغنونة لشوية مرضى في الشغلانة حبيت أنزلهم بالفيديو ده عشان لو مقاسهم يلبسوه".

وأضافت: "أعذرونى يا أصحابى ولقحو معايا أنتو حبايبي شوشو معاها حكاية، سيبكم أنتو الأغنية فظيعة عاش يا بوسي يا جامدة".

وشاركت شيماء سيف، مؤخرًا في مسرحية "ملك والشاطر" بطولة يسرا وأحمد عز، وسيد رجب، ومصطفى غريب، وعدد من الفنانين.

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