بفستان أنيق.. بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت المطربة بوسي، مجموعة من الصور الجديدة بأحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بوسي، بإطلالة أنيقة، إذ إرتدت فستان أنيق باللون الوردي، وحقيبة وحذاء من نفس اللون، ما أثار إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "بحبك يا بوسي"، "جمال ودلال" ، "قمر" ، " كل يوم بتحلوي أكتر".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي هي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني .

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