"جريئة".. أحدث ظهور لـ داليا مصطفى من المصيف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

خطفت الفنانة داليا مصطفى، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت داليا، الصورة التي ظهرت فيها على يخت وسط البحر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا مصطفى بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان أبيض قصير، وعلقت: "أجمل شيء في الحياة بالنسبة ليا الحياة الصباحية والشمس والبحر والجبال الخضراء.. الحمد لله".

يذكر أن، آخر أعمال داليا مصطفى هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر.