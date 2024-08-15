مفاجأة بشأن أزمة هيفاء وهبي وقرار وقف تصاريح عملها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

في مفاجأة بشأن أزمة الفنانة هيفاء وهبي وقرار وقف تصاريح عملها في مصر من قبل نقابة المهن التمثيلية بسبب إخلالها ببنود تعاقد فني بينهما رغم حصولها على عربون التعاقد، فقد كشف العضو المنتدب لشركة الريماس للإنتاج الفني ممدوح الورداني، تطورات جديدة بشأن الشكوى المقدمة إلى نقابة المهن التمثيلية ضد الفنانة هيفاء وهبي.

وقال العضو المنتدب للشركة صاحبة الشكوى، في بيانٍ صحفي، إنه "كان هناك خلافا بالفعل يعود تاريخه إلى عام 2017 متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناءً عليه تقدمنا مؤخرا بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين المنتج إسحق إبراهيم، وتم توضيح الأمر بينهما".

وأوضح، أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء الأربعاء.

ومن جانبه، أكد المنتج إسحق إبراهيم، أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي، إذ تجمعهما علاقة مودة وإحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاونا فنياً خلال الفترة المقبلة.

وكانت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية، أصدرت بيانا مشتركا حول أزمة هيفاء وهبي، جاء به: "خاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية".

وأضاف البيان: "طالب أشرف زكي من مصطفى كامل، تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيا وأدبيا وإداريا، حيث أخلت هيفاء وهبي ببنود تعاقدها مع شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددا".

فيما قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية للنقابة بسبب إخلائها اتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى وحصولها على المبلغ المتفق عليه ما تسبب فى أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.