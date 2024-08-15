شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أغنية جديدة بعنوان "هو فى كده" بتوقيع السوكنى وقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد نور أحدث أغانيه بعنوان "هو في كده" عبر موقع اليوتيوب منذ قليل، وهي من كلمات محمد السوكني، وألحان وتوزيع محمد قماح، ومكس وماستر خالد رؤوف، وجيتار جاليليو.





وسبق وعرض للفنان محمد نور مؤخرًا، فيلم "الحب بتفاصيله" والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.