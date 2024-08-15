شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق يمازح الجمهور بعد غناء "كانت هتفرق فى الوداع": ليا فى النكد كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المطرب هانى الدقاق جمهور حفلة الغنائى المقام حاليا فى التجمع الخامس، بعد غنائه "كانت هتفرق فى الوداع"، وقال: "ليا فى النكد كتير نغنى حزين شوية كلنا".

وقدم فريق مسار إجبارى باقة من أجمل أغانيه فى حفله الغنائى المقام حاليا فى التجمع الخامس وسط تفاعل كبير من الجمهور ، ومن الأغانى "صياد وفاكرة ورغم المسافة وتقع وتقوم وأنا هويت"، وبعد كل أغنية يصفق الجمهور بشدة لمطرب الفرقة هانى الدقاق.

كما يحيى فريق مسار إجباري، حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، يوم الجمعة القادم 16 أغسطس، والتى ستكون ضمن أكبر الحفلات في المهرجان لمشاركتهم الحفل مع النجمة سعاد ماسي والنجم حمزة نمرة.

ويعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز الأغاني التي تلقي صدى كبيرا بين جماهير الفريق هم أغنية "نهايات الحكاوى" و"صباحك" وأغنية "ريتك معايا"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسس فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية، كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.