شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش: كل يوم بكتشف حاجات جديدة في فعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي خالد عليش، أنه يكتشف كل يوم جديد في فعاليات مهرجان العلمين قائلا: "كل حلقة بكتشف حاجات جديدة ودي أول مرة ليا في العلمين الجديدة ولكن كل يوم في حاجات جديدة في العلمين وقدمت 3 حلقات فيها كل يوم جديد".

وأوضح خالد عليش، خلال حوار ببرنامج "المهرجان"، مع الاعلامية ريهام السهلي، على قناة دي ام سي، أن الفعاليات الليلية كثيرة في مهرجان العلمين ومتنوعة، مشيرا إلى أن مشاهد البحر في أغنية برنامج "ما بقتش كحيان في العلمين" كلها زوار حقيقين لمدينة العلمين.

وتابع: "كنا بنشغل الاغنية وبنشوف تفاعل الناس والأغنية فيها حركة والمردود كان كله حركة".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

