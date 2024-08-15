شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يختتم حفله فى التجمع الخامس بأغنية "صباحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق مسار إجبارى حفله الغنائى المقام فى التجمع الخامس، بأغنية "صباحك"، كما شكر الفريق كل الجمهور على حضورهم الحفل وتفاعلهم الكبير وترديد الأغانى، وقال مطرب الفريق هانى الدقاق: "شكرا لكل الجمهور على الحضور ويا رب تكونوا انبسطتوا ونشوفكم تانى".

وقدم فريق مسار إجبارى باقة من أجمل أغانيه فى حفله الغنائى المقام حاليا فى التجمع الخامس وسط تفاعل كبير من الجمهور ، ومن الأغانى "صياد وفاكرة ورغم المسافة وتقع وتقوم وأنا هويت"، وبعد كل أغنية يصفق الجمهور بشدة لمطرب الفرقة هانى الدقاق.

كما يحيى فريق مسار إجباري، حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، يوم الجمعة القادم 16 أغسطس، والتى ستكون ضمن أكبر الحفلات في المهرجان لمشاركتهم الحفل مع النجمة سعاد ماسي والنجم حمزة نمرة.

ويعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز الأغاني التي تلقي صدى كبيرا بين جماهير الفريق هم أغنية "نهايات الحكاوى" و"صباحك" وأغنية "ريتك معايا"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسس فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية، كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.