شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم طلبة أحد أبطال عرض الشهرة فى العلمين: أقدم شخصية هريدى والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم طلبة، أحد أبطال مسرحية الشهرة التي عرضت بمهرجان العلمين الجديدة من إخراج خالد جلال، خلال ندوة تكريمهم بتلفزيون الخليج 365: "أنا خريج دفعة ستديو مصر بمركز الإبداع الفني، فأنا ابن المخرج الكبير خالد جلال، والمتعارف عليه في الوسط أن أولاد خالد جلال مختلفين عن أي شخص، ودائماً ما نحسد على ذلك، لأننا في المركز نكون بمثابة أننا وضعنا في فاترينا لعرض مواهبنا".

وعن مشاركته في عرض الشهرة قال: "أقدم في العرض شخصية هريدي، وهو شاب قادم من الصعيد القاهرة من أجل تحقيق حلمه، وبالفعل يمر بكل المراحل من إختبارات وتعلم، ويكتشفوا الموهبة لديه، وهي الرقص بالعصا "التحطيب".

‎مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.