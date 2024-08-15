شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة هدى سلطان.. رفض أهلها دخول الفن وساعدها شقيقها محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

رحلت الفنانة هدى سلطان عن عالمنا في مثل هذا اليوم 15 أغسطس من عام 2026 تاركة إرثاً فنياً كبيراً ما بين السينما والدراما والغناء، فالراحلة كانت من الفنانات متعددات المواهب حيث ظهرت موهبتها الغنائية منذ طفولتها، وعندما جاءت إلى القاهرة مع زوجها الأول محمد نجيب أصرت على اقتحام المجال الفني.

واجهت هدى سلطان معارضة من أهلها بينما مهد أخيها محمد فوزى الطريق أمامها لدخول عالم الفن، مما أدى إلى طلاقها بسبب الشهرة، ثم بدأت ممارسة هوايتها بالغناء فى حفلات أعياد الميلادوالزواج، ودرست على يد الملحن أحمد عبد القادر الذى وصل بها فيما بعد للاعتماد كمطربة فى الإذاعة.

نال صوت هدى سلطان استحسان وإعجاب أهم الملحنين، حيث وصف الموسيقار محمد الموجى صوتها بأنه "صوت بارع وقوى، واكتشف الموسيقار رياض السنباطى مقومات هذا الغناء عندها فكانت المطربة الوحيدة التى شاركته بطولة فيلمه الوحيد "حبيب قلبي"، 1952

فى عام 1950، وقعت عين المنتج جبرائيل نحاس عليها، وأعجب بموهبتها، وأقنعها أنها ممثلة سينمائية ذات وجه فريد وجميل، وعرض عليها أن تشارك فى فيلم "ست الحسن" للمخرج نيازى مصطفى، وعرض عليها عقد احتكار لـ3 أفلام دفعة واحدة، ووافقت "هدى" دون تردد، فثار فوزى وسخط عليها وهددها بالقتل، ولكنها لم ترضخ وقال لها فوزى وقتها إنه تبرأ منها، واستمر الخصام بينهما طويلًا.

تزوجت هدى سلطان 5 مرات، المرة الأولى من محمد نجيب قبل حضورها إلى القاهرة وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة" وانفصلا بسبب الغيرة والشهرة، ثم تزوجت من المنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى ”إلا أن هذا الزواج انتهى بالطلاق أيضاً، كما تزوجت بعد ذلك من الفنان فؤاد الأطرش ومن بعده الفنان "فريد شوقى" الذى عاشت معه 15 عاماً أنجبت خلالهما ابنتيها "ناهد – مها"، ثم تزوجت بعده من المخرج المسرحى حسن عبد السلام.

قدمت هدى سلطان العديد من الأدوار فى الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالى الحلمية" و"رد قلبي" و"زى القمر" و"للثروة حسابات أخرى" و"على الزيبق"، وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش".