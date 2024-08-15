شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى ينضم لأقوى نجوم مهرجان العلمين الجديدة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك فرقة كايروكى فى إحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية يوم 23 أغسطس الجاري، وبذلك ينضم كايروكى لأقوى نجوم المهرجان بعد حفل الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير والقيصر كاظم الساهر، والنجم تامر حسنى وغيرهم من النجوم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى لشركة تذكرتى.

وينتظر جمهور العلمين الاستمتاع بأغانى فرقة كايروكى الشهيرة القديمة والجديدة، ومن أبرز ما قدمه كايروكى: روما، بسرح وأتوه، نفسى أحبك، متوحشنيش، أنا نجم.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتى حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور فى المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.