"مملكة أخميديا" رواية جديدة للكاتب هاني ياسر باللغتين العربية والإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بعد مشاركته بمعرض الكتاب برواية "عالم مثالي"، طرح الكاتب هاني ياسر، روايته الجديدة التي تحمل عنوان "مملكة أخميديا" والمقرر طرحها باللغتين العربية والإنجليزية عالميا.

رواية مملكة أخميديا هي رواية مغامرات وفانتازيا شيقة، تدور أحداثها في عالم خيالي تحكمه مملكتان تسيطران على معظم أجزاء العالم.

يتابع القارئ فيها آدم بطل الرواية والذي سيمر بالكثير من الأحداث المثيرة والحاسمة في تاريخ العالم الذي يعيش فيه، وكذلك يتعرف القارئ على صديقه سالم الذي سيتعاون معه ليلعبا معا دورا كبيرا في تغيير أحداث عالمهما.

كما يتابع القارئ فيها كيف تكونت مملكة أخميديا الخيالية، وكيف ستساهم في تغيير هذا العالم الخيالي.

جدير بالذكر أن الكاتب هاني ياسر قد صدرت له من قبل رواية "عالم مثالي" وهي رواية خيال علمي تم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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