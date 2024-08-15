شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت: أنا فى آخر مراحل حياتى المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى براد بيت إنه في "آخر مراحل" حياته المهنية، بيت الذى سيشارك في بطولة مسلسل Wolfs على منصة Prime Video إلى جانب النجم العالمى جورج كلوني، تحدث لمجلة GQ عن عبارة يقولها عادة في المقابلات: "أنا في آخر مراحل حياتي".

وصرح بيت قائلا:" أعني ذلك أن حياتنا تبدور كالمواسم، وتتعلق حياتك كلها بالاكتشاف وهو أمر مثير للاهتمام ومؤلم".

وتابع بيت قائلاً: "ودائما ما اسأل نفسى كيف ستكون هذه السنوات الأخيرة؟ في الثمانينيات من عمرك، يصبح الجسم أكثر ضعفًا، وأعتقد أن الصيغة التي تجعلك مبدعًا وتستمر في حب حياتك هي أن تنظر لكل المبدعين من حولك وهو يتقدمون في العمر ويبدعون."

وكان قد دخل باكس جولى بيت نجل أنجلينا جولى وبراد بيت، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة فى الرأس فى حادث تصادم، ووفقا لمصادر TMZ فإن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، كان يقود دراجته الكهربائية في لوس أنجلوس عندما اصطدم بمؤخرة سيارة.

وبسبب الحادث المفاجئ، اختارت الشرطة والمسعفون نقله إلى المستشفى بعد أن اشتكى ابن براد من "ألم في الرأس"، لأنه لم يكن يرتدي خوذة أثناء الحادث

جدير بالذكر أن باكس الذي انفصل مثل العديد من إخوته الآخرين عن والده الشهير، كان يقود دراجته الكهربائية في شارع لوس فيليز فى حوالي الساعة الخامسة مساءً، وهو وقت الذروة المروري.