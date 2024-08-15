عادة ما تلجأ إليسا لاعتماد هذا اللون بحفلاتها.. شـ ـاهدوا بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لاحظ المتابعون أن عادة ما تلجأ الفنانة اللبنانية إليسا لإختيار اللبون الأسود في حفلاتها، والتي عادة ما تنسقها بطريقة تليق بها، وتختار الفستين التي تبرز جمالها.



إليكم بعض صور الفنانة بحفلاتها الأخيرة، والطريقة التي نسقت بها إطلالاتها.

وقد أحيت إليسا، حفلا جماهيريا حاشدا في مدينة مالمو السويدية، حضره 30 ألف شخص من الجاليات العربية هناك.

وتصدرت إليسا الترند بعد الحفل بالعديد من اللقطات التي بدت فيها متأثرة، وكان من بينها رفع الكو فية الفلسـ ـطينية، إذ رماها أحد الحضور على المسرح، لترفعها إليسا وتضعها على رقبتها وسط تفاعل الحضور بالهتاف والتصفيق.

كما غنت إليسا أغنية "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، ورفعت العلم اللبناني أثناء غنائها الأغنية، ووجهت التحية للحضور العربي الذي كان من سوريا ولبنان وفلسـ طين والعراق، وغيرها من الدول.

وفي لقطة أخرى، ظهرت إليسا وهي تبكي على المسرح متأثرة، خلال غنائها أغنية "بتمون" والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.