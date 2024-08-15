هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بفستان رائع خلال عطلتها في إيبيزا

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها بإطلالتها الأخيرة من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك بغاية الأناقة أثناء إستمتاعها بأجواء صيفية على جزيرة إيبيزا الأسبانية، وكانت ترتدي فستاناً طويلاً و ضيق بلون نقشة النمر مندون أكمام، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



من جهة ثانية، كان نشر الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو من كواليس تصوير أحداث فيلمه الجديد "ريستارت".

وظهر تامر في مقطع الفيديو برفقة هنا الزاهد والمخرجة سارة وفيق.

وبدت سارة في مقطع الفيديو في حالة إعياء اضطرتها للاستعانة بمحاليل علاجية، وعندما يتوجه إليها تامر حسني ويسألها "زعلت؟"، تبدأ بالرقص إلى جانب تامر وهنا على أغنيته الجديدة "معلمين".

كما ظهر تامر في مشهد آخر، وهو يرقص بحماس مع باقي فريق العمل في الفيلم.

