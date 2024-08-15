ضمن ألبومه.. مدحت صالح يروج لأغنيته الجديدة " في الجمال شهادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

روج الفنان مدحت صالح، لأغنيته الجديدة "في الجمال شهادات" التي طرحها ضمن ألبومه الجديد.

ونشر مدحت، مقطع فيديو من الأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرامن وعلق: "يا واخد في الجمال شهادات ما خدهاش القمر نفسه".

أغنية "في الجمال شهادات" هي إحدى أغاني أحدث ألبومات مدحت صالح بعنوان "بالمختصر المفيد"، والذي تم طرحه أمس الثلاثاء على جميع المنصات الغنائية.

ويتكون الألبوم من 11 أغنية وهم (كذا ميزة، الجمال حتة، أرض أرض، عقبالي، العصفورة، في الجمال شهادات، وإيه تاني، السهرة حلوة، خدها قاعدة، فكك قضيها، وبالمختصر المفيد).

يذكر أن، آخر أعمال مدحت صالح في مجال التمثيل هو مسلسل "وبينا معاد" الذي شارك في بطولته مع الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وغيرهم من النجوم.