شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي من بورسعيد إلى مصر الجديدة لتصوير برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت النجمة إيمان العاصى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون في الديكور الأساسي للعمل بمصر الجديدة وذلك بعد عودتها بصحبة أسرة العمل من بورسعيد حيث تم الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية هناك والتي استغرقت أسبوعين لاسيما وأن قصة المسلسل تدور في بورسعيد.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ومقرر عرضه هخلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى شاشات المتحدة.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

وغابت إيمان العاصى عن دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت آخر أعمالها جعفر العمدة الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.