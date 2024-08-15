ميرنا وليد - بيروت - تميزت الممثلة جيهان خماس بإطلالتها وأسلوبها، اذ لفتت الأنظار في التمثيل وأحبها الجمهور، وعلى الصعيد الشخصي ايضا تتمتع بعفوية محببة ولباقة في التعامل.

جيهان خماس كانت قد لمعت في مسلسل "الباشا، الزوجة الأولى، حكايتي" وغيرها.

موقع "الفن" التقى بالممثلة جيهان خماس وأجرينا لقاء معها تحدثنا فيه عن أعمالها المقبلة، الفرق في التمثيل بين الدراما والكوميدي، وايضا علّقت جيهان خماس على زواج الفنان ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة مؤخرا ووجهت لهما رسالة.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر:



كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيهان خماس برسالة لـ ناصيف زيتون ودانييلا رحمة: "برافو وهيدي حرية شخصية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.