شكرا لقرائتكم خبر عن التحضيرات النهائية لافتتاح مهرجان نبتة اليوم بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة العلمين الجديدة لافتتاح مهرجان نبتة الخاص بالأطفال برئاسة الفنان الكبير أحمد أمين، والذي يقام على هامش الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة اليوم الخميس، حيث تجرى حاليا التحضيرات والتجهيزات النهائية للمكان المخصص لإقامة افتتاح وفعاليات مهرجان نبتةً بالمنطقة الترفيهية.

وقال رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، إن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال، كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغان كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

جدير بالذكر أن مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح، مثل النجم هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

ويقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، ويتوج الحفل شعار المهرجان كيكو.

مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



تجهيزات انطلاق مهرجان نبتة فى العلمين الجديدة