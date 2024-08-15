شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يمارس هوايته ويشارك فى 10أفلام دفعة واحدة فى 2024 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

يستمر الفنان بيومى فؤاد في ممارسة هوايته في الظهور المكثف خلال الأعمال الفنية، حيث وصل الأمر إلى زورته في سينما 2024 بعدما شارك بيومي في جميع المواسم السينمائية خلال هذا العام الذى لم ينته بعد بل وتواجد في كل موسم بأكثر من فيلم ووصلت حصيلة أفلامه في 8 أشهر من العام إلى 10 أفلام.

بيومي فؤاد إفتتح عام 2024 بالتواجد في موسم إجازة منتصف العام الدراسى بـ 4 أفلام دفعة واحدة وهى كالتالى: "الإسكندرانى" مع أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف، "الحريفة" والذى شارك في بطولته مع نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، "أنا وابن خالتى" والذى قام ببطولته مع سيد رجب وهنادى مهنى، "التجربة المكسيكية" الذى قام ببطولته مع أحمد فتحى وندى موسى.

وفى موسم عيد الفطر السينمائى 2024 قدم بيومي فؤاد فيلمين هما "أسود ملون" وشارك في بطولته رنا رئيس وأحمد فتحى ومحمد كيلانى وميس حمدان، "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى شارك في بطولته إلى جانب هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت، وبعد العيد مباشرة ومع بداية موسم الصيف عُرض لبيومي فؤاد فيلم "تانى تانى" والذى جمعه بالنجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم.

بيومى فؤاد بعد ذلك تواجد بفيملن خلال موسم عيد الأضحى السينمائى هما "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب وتأليف وإخراج شريف عرفة، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى وأحمد عيد وإخراج عمرو عرفة.

آخر أفلام بيومى فؤاد التي أنطلق عرضها في السينمات حتى الآن هو "جوازة توكسيك" الذى يعرض حالياً خلال موسم الصيف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.