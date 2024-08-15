شكرا لقرائتكم خبر عن هشام فتحي مخرج حفل افتتاح نبتة يكشف كواليس انطلاق المهرجان بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج هشام فتحي لليوم السابع، إنه يضع اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال ، مؤكدا أن فريق المهرجان يستعد لتقديم حفل مبهر يتخلله استعراض غنائي بمشاركة النجوم أحمد أمين وهشام ماجد وشيماء سيف، بمشاركة غنائية لأطفال الأوبرا، وهو الاستعراض الغنائي الذي يستعرض أهمية الاهتمام بالأطفال والنشئ الصغير ودعم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وأكمل المخرج هشام فتحي حديثه، بأنه سعيد بالمشاركة في المهرجان، وسعيد بالعمل مع النجم أحمد أمين وفريق المهرجان الذي يعمل بحماسة شديدة ومن قلبهم يقدمون عملهم بإيمان وإخلاص.

مهرجان نبتة للأطفال تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة اتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبط بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو.

ويشهد المهرجان تقديم كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه لأحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.