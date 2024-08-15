شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن بوستر دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن بوستر دورته الثانية المقرر إطلاقها خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024، والبوستر مستوحي من لوحة أهداها الفنان التشكيلي المصري الالماني عبده السيد عبده لرئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي وهي إحدي لوحات معرضه الذي استضافته مدينة ديسبورج الألمانية مؤخراً.

يشار الي أن عبده السيد عبده كان مغرما بالفن والرسم و درس في الإسكندرية حتي أتم دراسته الثانوية وسنحت له الفرصة للسفر الي المانيا عن طريق احدي البعثات للدراسة الجامعية.

درس الهندسة في جامعة آخن وقام بتمويل دراسته ومعيشته من رسم اللوحات الفنية وبيعها وأتيحت له في هذه الأثناء الفرصة للذهاب الي فرنسا وهولندا لدراسة الأنواع المختلفة من الرسم الخاص بفنانين كبار مثل بيكاسو وموندريان وبراك وميرو.

بعد تخرجه من الجامعة عين مهندسا في بلدية مدينة دويسبورج وأثبت جدارة كبيرة في المشاريع التي أسندت إليه ، ثم قام بتأسيس شركته الخاصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات المائية والمجتمعات العمرانية الحديثة ولكن ظل الفن والرسم جزء اساسي من حياته.

يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان : تربطني صداقة قوية بالفنان العالمي عبده السيد عبده وعندما دعاني لحضور معرضه في ألمانيا شعرت بسعادة غامرة لأن العمل الهندسي لم يستغرقه من عشقه للفن ومن بين إبداعاته العديدة التي ضمها المعرض جذبتني هذه اللوحة التي أهداها للمهرجان.

وأضاف: اللوحة معبرة جدا عن الحالة السينمائية فمن الممكن أن تري بطلة اللوحة أسطورة عروس البحر ..أو إنسية وربما تراها جنية ..ربما ..وربما هذا كله أشبه بدخولك عالم سحر السينما ألوان مياة البحر الثلاثة متداخلة حولها كلما أبحرت إلى الأعماق تزداد زرقة المياة كما هى مياة بحر مدينة الغردقة مدينة شباب الفن والجمال.