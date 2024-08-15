يأكل "فريسكا".. صدقي صخر ينشر صورا له أمام البحر من المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

نشر الفنان صدقي صخر، صورا خلال استمتاعه بإجازته الصيفية على البحر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر صدقي، في الصور وهو يأكل "فريسكا"، وعلق: "والله ما فيه زي البحر ده".

وتفاعل معه متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "استمتع يا صدقي" ، "الفريسكا يبقى إسكندرية" ، "واضح إنها في الساحل الشرير".

يذكر أن، صدقي صخر شارك مؤخرا في أكثر من عمل فني تم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، منها مسلسل "فراولة" مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل "كامل العدد"، كما شارك الفنان حنان مطاوع في بطولة مسلسل "صوت وصورة".