بإطلالة شبابية.. أحدث ظهور لـ ميمي جمال والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

نشرت الفنانة القديرة ميمي جمال، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت "ميمي" خلال الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأصفر، وعلقت: "الصيف أحلى مع ميمي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل" ، "منورة الدنيا كلها" ، "كل ما تكبر تحلو بجد".

يذكر أن، آخر أعمال ميمي جمال كان مسلسل "كامل العدد 2" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2024، وخاض بطولته شريف سلامة ودينا الشربيني وكوكبة أخرى من النجوم.