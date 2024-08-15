محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصري يكرم نجوم مسرحية "سحر الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية عرضت مسرحية "سحر الحياة" على هامش فعاليات مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض على المسرح القومي، وبحضور الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية وعدد من النقاد وجماهير المهرجان التي ملأت المسرح عن آخره

عقب العرض المسرحي الذي تناول هموم وأزمات مرضى السرطان في شكل درامي، كرم النجم محمد رياض رئيس المهرجان نجوم العرض من مرضي السرطان والمتعافين منه، بمشاركة نجوم ظهروا كضيوف شرف ومنهم الفنانة عايدة فهمي، لاشينة لاشين، محمد يونس، رضا إدريس، منير مكرم، محسن صبري، سماح السعيد، هاني كمال، جهاد أبو العينين، ندى عفيفي

عرض "سحر الحياة" أشعار فتحي الجندي ومحمد سمير، وألحان وتوزيع وائل عوض، استعراضات الدكتورة سالي عباس وكاميليا، ديكور واكسسوار سماح نبيل وميرفت زكي، إضاءة مصطفى حسني، مساعدين الاخراج محمد خلف وندى عفيفي، والعرض تأليف وإخراج الدكتورة نبيلة حسن.