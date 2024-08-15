نادين نسيب نجيم أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها.

ونشرت نادين الصورة، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "ذات الوجه المميز، قمر، جميلة، ربنا يحفظك، تاخذين العقل، روعة جمالك".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في الجزء الأول على جائزة أفضل ممثلة في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.

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