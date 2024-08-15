تعرف على شروط حفل كايروكي بـ مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي، ضمن مهرجان العالمين لدورته الثانية، والمقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري على خشبة مسرح "أرينا"، ويضم الحفل النجم المقنع تووليت ويعتبر هذا أول ظهور له.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل شروط الدخول للحفل وتشمل الأتي:

- لن يسمح دخول الحفل بعد غلق الأبواب.

ـ غير مسموح بالخروج بعد الدخول.

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال.

وروجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص بها، على حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعد تبدأ حفلة كايروكي بصوت تووليت، يوم ٢٣ أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٤، هنبدأ حفلتنا مع تووليت، بأغانيه المميزة اللي دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته".

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.