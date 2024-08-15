خواكين فينيكس ينسحب من فيلم عن "المثليين".. ومطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي



أزمة جديدة يواجهها النجم العالمي خواكين فينيكس بعد انسحابه من فيلم عن المثليين قبل 5 أيام من بدء تصويره في المكسيك.



الفيلم يتحدث عن علاقة عاطفية بين شخصين من الجنس نفسه ولكن فينيكس قرر عدم المشاركة لأسباب خاصة به.



وذكرت تقارير صحفية أن "مجتمع الميم" يشعر بغضب شديد، تجاه الممثل خواكين فينيكس، بسبب انسحابه من كادر الفيلم في اللحظات الأخيرة.



التقارير ذكرت أيضا أن هناك مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد خواكين فينيكس، بسبب انسحابه من الفيلم، كما طالب بعض المنتجين بضرورة حظر فينيكس من المشاركة في الأعمال الفنية لفترة من الزمن، خاصة أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب انسحابه.



وتفكر الشركة المنتجة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد "فينيكس" بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها بسبب انسحابه، بعدما قاموا ببناء الديكورات وتجهيز كل فريق العمل