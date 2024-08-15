اليوم.. عرض مسرحية "التليفزيون" لحسن الرداد وإيمي سمير غانم بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان حسن الرداد لتقديم مسرحية "التليفزيون"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، ومن المقرر عرضها ابتداءا من اليوم 15 حتى 17 أغسطس.

مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في موسم رمضان 2024، بـ مسلسل "محارب" وشاركه في البطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضًا:

ضمن ألبومه.. مدحت صالح يروج لأغنيته الجديدة " في الجمال شهادات"

"عمري ما شكيت".. وفاء الكيلاني توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب