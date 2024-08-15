اليوم.. دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية "اتدلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "اتدلع"، والمقرر طرحها اليوم الخميس الساعة 7 مساءً.

وروج دياب للأغنية ونشر البوستر الدعائي لها على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "اتدلع، يوم الخميس 15 أغسطس الساعة 7.

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب الدرامية مسلسل "مليحة"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وشاركه البطولة النجمة ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

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