شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية جينا رولاندز عن عمر يناهز الـ 94 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الأمريكية جينا رولاندز عن عمر يناهز الـ 94 عاما فى إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا.

وجسدت رولاندز - بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، جاذبية ساحرة على الشاشة - ولا سيما في فيلم "امرأة تحت التأثير" (1974) والعديد من الأفلام الأخرى التي أخرجها زوجها جون كاسافيتس.

وأكد ممثل عن نجلها المخرج نيك كاسافيتس الوفاة، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.. وقد أعلن نجلها في يونيو الماضي أن رولاندز تم تشخيص إصابتها بمرض الزهايمر قبل خمس سنوات.

يذكر أن "جينا رولاندز" هي ممثلة أمريكية من مواليد 19 يونيو 1930، حاصلة على جوائز "إيمي" و"جولدن جلوب" ورشحت لجائزتي أوسكار.