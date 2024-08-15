شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن عن ورشة وماستر كلاس فى دورته الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، عن ورشة وماستر كلاس من ضمن (9) ورش خلال دورة هذا العام، حيث سيقدم المهرجان ورشة بعنوان "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل التجسيدي"، وتقدمها الممثلة داليا صبور، وماستر كلاس بعنوان" السياسة الثقافية" وتقدمها الدكتورة مايكه ليتاو.

تعتمد ورشة "مسرح إعادة الحكي" التمثيل التجسيدي، والتي ستقام على مدار خمس أيام، على تعمق المشاركون في عالم الحركة المجسدة باستخدام الأدوات الارتجالية التي توفرها تقنيات مسرح إعادة الحكي بجوناثان فوكس، وهو يعد شكلًا تفاعليًا من المسرح حيث يدعى الجمهور لمشاركة قصصهم من أجل مشاهدتها، وتعاد تمثيلها أمام أعينهم بطريقة قد تشفي وتعيد وتبني شعورًا طبيعيًا بالمجتمع بين المتفرجين والممثلين، وخلال الورشة سيكتشف الممثلين التعبيريين الداخليين لديهم ويختبروا عملية ارتجالية طقسية يمكن من خلالها تصوير المشاعر والمواقف والقصص وسيكون هناك عرض صغير في اليوم الأخير من الورشة.

داليا صبور هي ممثلة ومدربة تمثيل، ومعالجة دراماتيكية وممارسة لمسرح المظلومين، درست العلاج بالدراما والمسرح العلاجي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أوائل الممارسين الذين أدخلوا مفهوم المسرح من أجل التغيير الاجتماعي إلى مصر عام 2005، وهي معالجة نفسية معتمدة بإشراف الدكتور بن ريفيرز، RDT، بالتعاون مع معهد تيرابوتيك سبايرال في فيرجينيا، وتقيم داليا بانتظام مساحة للعلاج بالدراما الفردية والجماعية، في عدة أماكن بالقاهرة، بالإضافة لتدريس فصول التمثيل.

أما ماستر كلاس السياسة الثقافية فيعتمد على نقل فهم التعاريف والأهداف والاستراتيجيات وأدوات السياسة الثقافية (مثل سلسلة القيمة الثقافية، والمعضلة الاستراتيجية، والمشاركة، وبناء المجتمع والتنوع)، ويحظى التفاعل بين الدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في القطاع الثقافي باهتمام خاص، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول العلاقات الثقافية الدولية ومناهج ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستعتمد الورشة على عدة محاور أهمها: تعريفات وأدوات السياسة الثقافية، وسلسلة القيمة الثقافية، والمعضلات الاستراتيجية في السياسة الثقافية المشاركة وبناء المجتمع والتنوع كمناهج للسياسة الثقافية.

الدكتورة مايكه ليتاو حاصلة على أستاذية في دراسة السياسات الثقافية والإعلامية في جامعة زيبلين فريدريشهافن، ألمانيا، وتشمل اهتماماتها البحثية السياسة الثقافية الخارجية، والعلاقات الثقافية الدولية، والفنانين كعوامل للتغيير، والنشاط الثقافي، وعمليات التحول الاجتماعي والسياسي، والثقافة في مناطق الصراع، وهي تقود حاليًا مشروعًا ممولًا من "دااد" شبكة تواصل للإنتاج الثقافي والسياسات، والذي يبحث في الأبعاد الاجتماعية والسياسية للأشكال الفنية، ويشاركها ( 20 ) زميلًا من ألمانيا وتونس ولبنان، وفي السابق كانت زميلة أكاديمية في معهد السياسة الثقافية بجامعة هيلدسهايم، ألمانيا، ومنسقة كلية الدراسات العليا، وعملت في العديد من المؤسسات الثقافية في ألمانيا وخارجها مثل (معهد جوته/ ماكس مولر بهافان بيون، جمعية الفنانين الدوليين، شبكة المبدعين الثقافيين، معهد العلاقات الثقافية الخارجية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



ماستر كلاس مايكه ليتاو