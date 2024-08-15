عودة قوية لـ باسم يوسف.. هل “البرنامج” السبب؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الحياة مليئة بالصعوبات، ما بين الفشل والنجاح رحلة صعبة نتعلم خلالها الكثير، مليئة بالتفاصيل المفرحة والصعبة والحزينة، ما بين النجاح والانكسار والإصرار على المحاولة والصدمات والتحديات، يأخذنا باسم يوسف في رحلته الغنية من القاهرة إلى أمريكا من خلال سلسلة وثائقية، يكشف خلالها عن الصعوبات النفسية والمادية والحياتية التي مر بها.

وهو ما كشفه الإعلان التشويقي الذي نشره باسم على على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر يوسف إعلان تشويقي عن السلسلة الوثائقية المقرر عرضها قريبا.

ونشاهد خلال الإعلان التشويقي باسم يوسف الكوميديان الذي أضحك الملايين في برنامج ‘البرنامج’ كيف كان يمر بأصعب اللحظات في حياته، كيف أعتقد أن سفره إلى أمريكا هو الباب إلى هوليوود لكنه اكتشف أنه بعيد كل البعد عن هذا الباب الموصود بالإقفال الحديدية.

لم يخجل يوسف من الكشف عن فترة انعدام التوازن النفسي الذي حدث له.

تفاصيل كثيرة وأسئلة أكثر يجيب عنها باسم يوسف في هذه السلسلة الوثائقية التي على قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.