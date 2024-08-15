رحيل نجمة The Notebook بعد تحقق أحداث الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحلت عن عالمنا نجمة فيلم The Notebook جينا رولاندز، عن عمر ناهز 94 عاماً، في مفارقة خاصة بعملها الفني الأبرز، بعد صراع مع مرض الزهايمر، على الشخصية الرئيسية في الفيلم.

وقال ابنها المخرج والممثل نيك كاسافيتس إنها عانت من مرض الزهايمر منذ خمس سنوات، موضحاً: “كانت تعاني من الخرف الكامل. إنه جنون وقد عشناه، ومثّلته، والآن أصبح الأمر على عاتقنا”.

ولعبت رولاندز دور البطولة كنسخة أقدم من شخصية راشيل ماك آدامز الرئيسية، “آلي”، في الدراما الرومانسية من عام 2004، والمقتبسة عن رواية نيكولاس سباركس. وينتهي الأمر بوفاة Allie في ختام الفيلم بعد إصابتها بمرض الزهايمر.

وفي حديثها مع مجلة O في مقابلة عام 2004، ناقشت رولاندز كيف أثّر صراع والدتها مع هذا المرض في قرارها بتأدية هذا الدور إذ قالت: “The Notebook كان صعباً بشكل خاص لأنني أجسّد شخصية مصابة بمرض الزهايمر. لقد عشت التجربة مع والدتي، وإذا لم يكن نيك قد أخرج الفيلم، فلا أعتقد أنني كنت سأختاره. لقد كان فيلماً صعباً ولكن رائع”.

وخاضت رولاندز التي اعتزلت التمثيل في عام 2015، مسيرة مهنية ناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح. وقد حصلت على ترشيحين لجائزة الأوسكار عن دورها المميز في “امرأة تحت التأثير” عام 1974، وفيلم “غلوريا” عام 1980.

وكانت جينا رولاندز متزوجة من المخرج والممثل جون كاسافيتس من عام 1954 حتى وفاته في عام 1989. إلى جانب نيك، لديها ابنتان: المخرجة والممثلة الإنكليزية زوي كاسافيتس والمخرجة والممثلة ألكسندرا زان كاسافيتس. كما تزوجت رولاندز من رجل الأعمال المتقاعد روبرت فورست في عام 2012.