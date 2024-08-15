قبل عرض مسرحيتهما.. فيديو طريف لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حسن الرداد من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو طريفاً من آخر بروفات مسرحية “التليفزيون” التي يقدّمها بمشاركة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم على مسرح “يو أرينا” في العلمين الجديدة ضمن “مهرجان العلمين”.

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تقدّم أحد الاستعراضات ضمن المسرحية، فيما يقف الرداد أسفل المسرح محاكياً استعراض إيمي لينضم إليه أوس أوس ثم أحمد فهيم وميرهان حسين، وهم يرقصون بأسلوب فكاهي على أنغام الاستعراض، وسط ضحكاتهم.

وتنطلق عروض مسرحية “التليفزيون” في “مهرجان العلمين” بدءاً من اليوم الخميس، 15 آب (أغسطس) ولمدة ثلاثة أيام، وحدّدت الشركة المنتجة للمسرحية أسعار التذاكر كالتالي: الفئة الأولى بــ 1500 جنيه، الثانية 750 جنيهاً، الثالثة 500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بــ 300 جنيه.

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول وصول “عم حُزُمبل” الى الزوجين “حفظي” و”كروانة”، حاملًا هدايا لهما تأخرت 30 سنة، ولم تعُد تناسبهما الآن؛ فيدفعهما الفضول لتفتيش حقيبة هدايا “عم حُزُمبل” فيجدان فيها تليفزيوناً سحرياً يتفاجآن بأنهما في داخله، فيتنقلان بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها، ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول… فما هو مصيرهما؟ وعند أي قناة سوف تقف حياتهما؟ وهل يمكنهما العودة الى حياتهما السابقة؟