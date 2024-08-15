منة شلبي تكشف صعوبات فيلمها الجديد ومفاجأة “أحلى الأوقات 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منة شلبي الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير فيلمها الجديد “الهوى سلطان”، المقرر عرضه في الفترة المقبلة في دور السينما، إضافة إلى حديثها عن حقيقة اشتراكها في الجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات”.

وقالت منة شلبي في تصريحات صحفية: “التصوير في درجات حرارة منخفضة كان الأصعب بالنسبة إليّ خلال كواليس فيلم “الهوى سلطان”، لكنني استمتعت كثيراً بالعمل مع المخرجة هبة يسري”.

وأضافت: “فيلم “الهوى سلطان” من أقرب الأعمال الفنية إليّ، وهو تجربة سينمائية مختلفة، كما أن أحمد داود شكّل إضافة الى العمل”.

وكشفت منة شلبي مفاجأة حول مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات”، قائلةً: “لم يحدّثني أحد عن هذا الفيلم، ولم تعرضه المخرجة هالة خليل عليّ”. وأضافت: “أرى أن من الصعب تقديم جزء ثانٍ من “أحلى الأوقات”، خاصة بعد وفاة سامي العدل وخالد صالح، وابتعاد حنان ترك عن التمثيل”.

فيلم “الهوى سلطان”، يشارك في بطولته: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي…، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.