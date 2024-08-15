محمد رمضان يتراجع ويعلن تأجيل حفله في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الفنان محمد رمضان عن إقامة حفله في لبنان في موعده رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، إلا أنه تراجع عن تأكيداته وأعلن تأجيل الحفل، الذي كان من المقرر أن يحييه في بيروت في 17 آب (أغسطس) الحالي في الـ”فوروم دو بيروت”، وذلك بعد ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية باندلاع الحرب في لبنان.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، قال فيه إن حفله الغنائي تأجّل إلى إشعار آخر، متمنياً للشعب اللبناني العيش بأمان واستقرار.

كما شوّق رمضان في الفيديو جمهوره لحفله في مدينة بنغازي الليبية، حيث علّق على الفيديو قائلاً: “الجمهور الليبي الغالي… ميعادنا الجمعة القادمة في ختام مهرجان صيف بنغازي بإذن الله، ثقة بالله أقوى حفلة في ليبيا”.

وسيقدّم رمضان الذي أطلق أخيراً أغنيته “كبير بلد” عدداً من أغنياته التي اشتُهر بها، وحصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن “مهرجان صيف بنغازي” الذي تُختتم فعالياته اليوم الخميس 15 آب (أغسطس)، شهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.

وشارك في الدورة الأولى لمهرجان صيف المدينة الساحلية الليبية بنغازي، العديد من نجوم الوطن العربي.