غادة عبد الرازق وكريم عبد العزيز “الأفضل” في الدراما.. وليلى علوي وأحمد عز سينمائياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق خلال الأيام المقبلة الدورة 21 من “مهرجان الأفضل” الذي يُقام كل عام لتكريم عدد كبير من الفنانين، في كل مجالات صناعة الدراما والسينما، ومنها أفضل ممثل وممثلة للدراما ومثلها للسينما والأفضل في السيناريو والإخراج وغيرها.

وأعلن القائمون على الدورة الـ21 من المهرجان، تكريم كلٍ من ليلى علوي بصفتها أفضل ممثلة في السينما، وغادة عبد الرازق بصفتها أفضل ممثلة في الدراما، وكريم عبد العزيز كأفضل ممثل دراما، وأحمد عز كأفضل ممثل في السينما.

وجاء فوز ليلى علوي بعد عرض فيلم “جوازة توكسيك”، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه في دور السينما، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته كلٌ من: محمد أنور، بيومي فؤاد، هيدي كريم، ملك قورة، تامر هجرس، جوهرة…، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

فيما جاء اختيار غادة عبد الرازق بعد نجاحها في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “صيد العقارب”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، محمد نجاتي، ومحمد علي رزق.

وحقق كريم عبد العزيز في الموسم الرمضاني الماضي نجاحاً باهراً من خلال مشاركته في مسلسل “الحشاشين”، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتناول العمل قصة “الحشاشين” وهي أخطر طائفة إرهابية في تاريخ مصر، وشاركت في بطولة العمل كوكبة من النجوم.

وتصدّر أحمد عز شباك التذاكر أخيراً من خلال فيلم “أولاد رزق 3″، الذي عُرض في دور السينما وتربع به على قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، وشارك في بطولة الفيلم: عمرو يوسف، كريم قاسم، ومحمد ممدوح وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.