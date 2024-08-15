أحمد مكي يفاجئ جمهوره في رمضان.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان أحمد مكي يحضّر حالياً مفاجأة لتقديمها الى جمهوره في رمضان المقبل، حيث قرر خوض السباق الرمضاني بعمل درامي يبتعد به عن شخصية “الكبير”.

ويواصل مكي في الفترة الحالية جلسات التحضير مع السيناريست هاني سرحان، للوقوف على الخطوط العريضة للعمل الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور.

ويعمل مكي حالياً مع الشركة المنتجة للمسلسل على اختيار مخرج له للاستقرار على باقي فريق العمل والذي من المتوقع أن يكون أغلبه من فريق مكي الذي عمل معه في السنوات الماضية.

يُذكر أن أحمد مكي قدّم في السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي” بأجزائه الثمانية، وحقق به نجاحاً كبيراً، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية، ويرتبط به العديد من الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي.

وتدور أحداث الجزء الثامن من المسلسل، حول تعرّض عمدة قرية المزاريطة لضغوط عدة، حيث يجد نفسه مضطراً للاهتمام بقضايا ومشاكل مَن حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية، وشارك في بطولة هذا الجزء من المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، ومصطفى غريب.