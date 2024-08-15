لمحبي الفنان كريم عبد العزيز إليكم هذه المفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في هدوء وسرّية تامة، بدأ الفنان كريم عبد العزيز التحضيرات لفيلم جديد، يتعاون فيه مجدداً مع المخرج بيتر ميمي، فيما ستشكّل البطلة أمامه مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان كريم قد صرح في لقاء تلفزيوني على هامش مشاركته في مسرحية “السندباد”، الأسبوع الماضي، ضمن “مهرجان العلمين” في منطقة الساحل الشمالي، أنه يستعد للبدء بتصوير فيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، مضيفاً أن العمل سيكون مفاجأة، ويتعاون فيه من جديد مع بيتر ميمي، والذي سبق وقدّم معه فيلم “بيت الروبي”.

وعلمت “لها” أن مفاجأة كريم عبد العزيز هي ترشيح الفنانة ياسمين صبري لتخوض تجربة العمل للمرة الأولى معه في فيلمه الجديد.

وكان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي قد تعاونا في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسلا “الاختيار 3″، و”الحشاشين” الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويُعد هذا العمل التعاون الأول بين كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية في فيلمَي “أبو نسب” مع محمد إمام، و”البعبع” مع أمير كرارة، إضافة الى نجاحها في موسم رمضان الماضي بمسلسل “رحيل” الذي عادت به إلى شاشة رمضان بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أعمالها، مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في رمضان 2020.