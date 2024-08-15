شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى عن شيرين عبد الوهاب: افتحوا لها النوافذ لتملأ الدنيا غناءً والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الإعلامية لميس الحديدى بعودة النجمة شيرين عبد الوهاب للغناء مجدداً وذلك بعدما طرحت أغنيتين جديدتين أمس الأربعاء، حيث وجهت الحديدي رسالة إلى شيرين على حسابها بموقع X جاءت فيها:"وأخيراً هذه شيرين تغنى كأنها طائر مثخن بالجراح يحاول أن يفرد جناحيه".

وأضافت لميس الحديدى:"إسمعوها بهذا الإحساس الفريد وافتحوا لها النوافذ لتملأ الدنيا غناءً، الخلاف القانونى مع روتانا اتمنى أن يحله الحكماء وبسرعه، غني يا شيرين ما تبطليش غنا فهذا طوق النجاة والحياه".

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنيتين جديدتين موقع إكس، الأولى بعنوان اللى يقابل حبيبى" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس أمين نبيل، هندسة صوت خالد سند أمين نبيل، والثانية "اللي يقابل حبيبي"، كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس توما.

تقول كلمات أغنية بتمنى انساك:

بتمنى انساك..زي مانت نسيتني فيوم..وانسى ان انا حبيتك يوم

بتمنى انساك.. ويجي اللوم او يجي الموت.. بس يسكت صوت ال اه والعتاب واللوم اللوم

بتمنى انساك.. هو انا حبيتك ليه صدقت كلام أوهام.. وصحيت على نار والام

كان قلبي وحيد ومرتاح .. انت الي مليته جراح .. خلتني احبك ليه مدام انت محبتنيش

وازاي انا بموت وتعيش ..وعنيك بالليل بتنام