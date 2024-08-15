شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين وريا أبى راشد وأحمد مالك يشاركون في حلقة نقاشية بفينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز السينما العربية حلقة نقاشية وذلك ضمن فعاليات الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، تأتي الحلقة النقاشية تحت عنوان "قائمة المواهب المميزة: عرض الموجة الذهبية الجديدة في السينما العربية".

تسلط الحلقة الضوء على بروز العصر الذهبي الثاني للسينما العربية، والذي يتجلى في زيادة عدد الأفلام وصناع الأفلام العرب الذين يتم الاحتفاء بهم في المهرجانات السينمائية الدولية، وكذلك أداء الأفلام العربية الأخيرة في شباك التذاكر المحلي. وتهدف الحلقة إلى الاحتفاء بالمواهب العربية ومناقشة أفضل الطرق لاستثمارها. لقد أثمرت هذه النهضة عن ظهور جيل جديد من المواهب المثيرة أمام الكاميرا وخلفها على السواء، وستضم الحلقة مجموعة من الممثلين والمدراء التنفيذيين من طليعة هذه المواهب والذين سيناقشون أفضل السبل للاستفادة من هذه اللحظة. ستقام الحلقة يوم السبت 31 أغسطس من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 مساءً .

من المقرر أن يدير الحلقة النقاشية ريان آشور، وتضم كل من الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، والممثل المصري أحمد مالك، والإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، والمنتج المصري محمد حفظي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، والممثلة وكاتبة السيناريو سمر ششة، وعلاء كركوتي المؤسس المشارك لمركز السينما العربية.

ومن جانبه قال باسكال ديوت، رئيس جسر فينيسيا للإنتاج: "كمنحة مخصصة للإنتاج، يسر جسر فينيسيا للإنتاج دعم المواهب العربية الجديدة وتوفير فرصة عرض لها أمام المنتجين الدوليين. بفضل العلاقة الطويلة المثمرة مع مركز السينما العربي، تمكن جسر فينيسيا للإنتاج من تخصيص المزيد من الوقت والمساحة للصناعة العربية، ومن المنطقي أن نسلط الضوء جميعًا الآن على مواهب الغد."