زينة تتصدر التريند بسبب صورة نشرها محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة زينة تريند محرك البحث "جوجل"، عقب انتشار صورة لطفلين، زعم رواد التواصل الاجتماعي أنهما ابنيها.

ونشر الفنان محمد رمضان صورًا من عيد ميلاد ابنته كنز، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ومن بينهم صورة تجمع ابنه بطفلين من نفس عمره، وظن البعض أنهم أبناء الفنانة زينة، إلا أن الطفلين وبحسب أصدقاء زينة ليسوا أبنائها

وكان "رمضان" قد احتفل بعيد ميلاد ابنته كنز، بحضور مجموعة من الفنانين، وأفراد أسرته والأصدقاء والعائلة في الساحل الشمالي.

يذكر أن زينة عرض لها فيلم "الإسكندراني" مطلع العام الجاري، بطولة الفنان أحمد العوضي للمخرج خالد يوسف.

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