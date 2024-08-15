قبل انطلاق مهرجان "نبتة".. هشام ماجد يوجه رسالة للأطفال: "عايز أطفال مصر كلهم يستنوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

ينطلق اليوم مهرجان "نبتة" للأطفال، برئاسة الفنان أحمد أمين، والذي يقام على هامش الدورة الثانية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ونشر الفنان هشام ماجد مقطع فيديو، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "بنحضر حاجة للأطفال قوية جدًا جدًا، عايز أطفال مصر كلهم يستنوني في خلال اليومين الجايين، بحبكم جدًا"

مهرجان "نبتة" للأطفال ينطلق لأول مرة في عام 2024 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويهدف المهرجان إلى خلق تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة للصغار، وأيضا شاملة تجمع بين الترفيه والتعليم للصغار من مختلف الأعمار.

جدير بالذكر يشارك في حفل الافتتاح، عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.



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