بعد تكريمها.. غادة عبدالرازق توجه رسالة شكر للقائمين على مهرجان دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة شكر لصناع والقائمين على مهرجان دير جيست في دورته 21، وذلك بعد تكريمها وحصولها على جائزة أفضل ممثلة في الدراما.

وكتبت غادة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "عايزة أشكر كل القائمين على المسلسل، وعلى كل ما تفعلوه من أجلي، أقل ما يمكنني تقديمه لكم هو تقديري وإمتناني لما تفعلوه لي، وأود أن أشكركم على كل مجهوداتكم".

وأضافت: "بجد بكل التقدير وبكل حب شكرا لكل من آمن وعمل بجهد في هذا العمل والجايزة دي ملك ليكو، وتقدير ليكو أكتر مني بكتير، شكرًا ويارب دايمًا ناجحين مع بعض".

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