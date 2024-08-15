فن ومشاهير

جيب قصير.. أحدث ظهور لـ نهى عابدين والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نهى عابدين متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة جريئة.

ونشرت نهى الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ارتدت بلوزة باللون الأسود وجيبة قصيرة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حلاوتك، ماشاء الله، إبه ده يا فنانة، سكر، مش متعودين على القصير ده، قمراية".

يذكر أن الفنانة نهى عابدين شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة. و "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم.

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A post shared by Noha Abdeen (@noha.abdin.official)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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