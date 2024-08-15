جيب قصير.. أحدث ظهور لـ نهى عابدين والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نهى عابدين متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة جريئة.

ونشرت نهى الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ارتدت بلوزة باللون الأسود وجيبة قصيرة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حلاوتك، ماشاء الله، إبه ده يا فنانة، سكر، مش متعودين على القصير ده، قمراية".

يذكر أن الفنانة نهى عابدين شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة. و "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم.

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