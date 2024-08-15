شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية عريس البحر على مسرح ساحة روابط الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج وليد طلعت مسرحية عريس البحر على مسرح ساحة روابط للفنون وذلك لمدة يومين، غدا الجمعة وبعد غد السبت الموافقين 16و 17 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث مسرحية عروس البحر حول موال ف مسعود ووجيدة، الفنان الشعبي محمد طه، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشوا في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عروس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان مممد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت، وقد تم تقديم العرض منذ عامين علي مسرح الجامعة البريطانية لطلاب الجامعة وحقق نجاح جماهيري كبير.