شكرا لقرائتكم خبر عن بالمركب والشراع.. روبي تشوق جمهورها لشيء ما فى "السنبلاوين" والان مع تفاصيل الخبر

شوقت النجمة روبى جمهورها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة ظهرت فيها على مركب وممسكة بالشراع وبإطلالة صيفية مختلفة.

وعلقت روبي على الصورة وكتبت، "أنا رايحة السنبلاوين" وهو ما أثار الجدل لدى الجمهور الذي بدأ التخمين في وجود عمل غنائي صيفي جديد أو كليب بشكل مختلف وبدأ في السؤال عن ارتباط الصورة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وخلال الدقائق الماضية زاد تفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها روبي بشكل كبير وينتظر الرد على التساؤلات.



روبي

وكانت روبي خلال الساعات الماضية قد أحيت حفلاً غنائياً نجاحاً بحضور عدد كبير من الجمهور بالساحل الشمالي وقدمت مجموعة كبيرة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور كما تنتظر تقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة لجمهورها وعلى مدار الصيف.

يذكر أن روبى يعرض لها حالياً فى السينمات، فيلم عصابة الماكس حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.